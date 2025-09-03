Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bremen Durchsuchungen im Bremerhavener Stadtgebiet

Bremerhaven (ots)

In den späten Abendstunden des 26. August 2025 wurden durch die Polizei Bremerhaven zwei Objekte im Bremerhavener Stadtgebiet durchsucht. Hintergrund waren kriminalpolizeiliche Ermittlungen gegen zwei 34 und 19 Jahre deutsche Staatsangehörige, die im Verdacht stehen, Tötungsdelikte geplant zu haben, wobei nach derzeitiger Verdachtslage eine islamistische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann. Nachdem sich aufgrund der Auswertung aufgefundener Beweismittel Hinweise auf weitere tatrelevante Örtlichkeiten ergeben haben, erfolgte deren Durchsuchung am vergangenen Sonntag in den frü-hen Morgenstunden. Betroffen waren Objekte im Bremerhavener Stadtgebiet und im angrenzenden Landkreis. Hierbei konnten weitere umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt werden, deren Auswertung noch nicht abgeschlossen ist.

Beide Tatverdächtige befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

