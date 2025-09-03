Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Warnung vor neuen Schockanrufen: Vermeintliche Rentenversicherung verängstigt Senioren und will an ihre Daten

Bremerhaven (ots)

Immer wieder versuchen Betrüger auf verschiedene Art und Weise, insbesondere ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. Eine gängige Methode ist der sogenannte Schockanruf, bei dem die Täter sich als Polizisten oder Staatsanwälte ausgeben und den Senioren erzählen, ein Angehöriger - beispielsweise ein Enkel - habe einen Unfall verursacht und werde inhaftiert, wenn nicht sofort eine Kaution gezahlt würde. Alternativ ist ein Angehöriger Opfer eines Unfalls und benötige eine teure Operation, für die nun im Voraus gezahlt werden müsse. Glücklicherweise hat sich diese Masche inzwischen herumgesprochen und führt für die Täter nur noch selten zum Erfolg.

Doch die Betrüger haben sich eine weitere Variante des Schockanrufs einfallen lassen. So meldete sich am Montag, 1. September, eine männliche Person telefonisch bei einer 69-Jährigen in Bremerhaven-Geestemünde. Der Anrufer gab sich als Vertreter der Rentenversicherung aus und erzählte der Frau, dass diese von nun an keine Renten- und Witwenrente mehr erhalten werde, sofern sie nicht persönliche Daten durchgebe. Die Geestemünderin wusste jedoch, dass Daten der Rentenversicherung nur schriftlich abgefragt werden - und beendete das Gespräch. Anschließend rief sie selbsttätig die Rentenversicherung an und erfuhr dort, dass es offenbar in letzter Zeit zu mehreren dieser Anrufe gekommen sei. Anschließend informierte sie die Polizei über den Vorfall.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor derartigen Anrufen und gibt folgende Tipps:

- Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie nicht die Rückruftaste, um die Identität des Anrufers zu prüfen.

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

- Rufen Sie den Angehörigen bzw. die Firma oder Institution unter der Ihnen bekannten Nummer selbst an.

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! Geben Sie keine persönlichen Daten oder Kontoinformationen am Telefon an Dritte heraus.

- Weitere Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de

Die Deutsche Rentenversicherung hat auf die oben genannte Betrugsmasche bereits reagiert und eine entsprechende Warnung mit Handlungsanweisungen veröffentlicht: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-Presse/Presse/Meldungen/2025/250603-trickbetrug-die-rentenversicherung-warnt.html Auf der Seite wird auch eine Broschüre mit Tipps zum Schutz vor Betrügern im Allgemeinen angeboten.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell