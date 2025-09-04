Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei Bremerhaven informiert im BIZ über Studium und Beruf

Bremerhaven (ots)

Du interessierst dich für den Polizeiberuf? Oder bist du schon in der Berufs- bzw. Studienwelt angekommen? Dann ist der Beruf als Polizistin oder Polizist in der Seestadt Bremerhaven vielleicht genau das Richtige für dich. Schau doch einfach unverbindlich am Donnerstag, 11. September, bei unserer Infoveranstaltung im Bremerhavener Berufsinformationszentrum BIZ vorbei und informiere dich.

Wann? Am 11. September um 16 Uhr beantwortet dir das Einstellungsteam der Polizei Bremerhaven alle Fragen zum Beruf, zum Studium und zu den Einstellungsvoraussetzungen.

Wo? Berufsinformationszentrum (Agentur für Arbeit), Grimsbystraße 1, in Bremerhaven.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Du hast nicht die Möglichkeit vorbeizuschauen? - Kein Problem! Informiere dich über die Seiten www.seestadtcops.de und www.fit-genug.de oder kontaktiere unsere Einstellungsberater per E-Mail (einstellungen@polizei.bremerhaven.de) oder telefonisch unter: 0471/953-1330 und -1331. Wir freuen uns auf dich!

