Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Couragierte Anwohner helfen Polizei

Bremerhaven (ots)

Aufmerksamen Anwohnern waren in Bremerhaven-Lehe in der letzten Nacht, 5. September, gegen 3.10 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen, die von einem Baustellengelände einen augenscheinlich schweren Gegenstand über die Eichendorffstraße trugen. Die Anrufer vermuteten eine Straftat und informierten die Polizei. Kurz bevor diese am Ort eintraf, flüchteten die Personen. Die Verdächtigen kehrten allerdings etwas später, gegen 3.50 Uhr, zurück. Das blieb nicht unbemerkt: Die Zeugen informierten erneut die Polizei. Obwohl die Unbekannten kurz nach der erneuten Alarmierung der Einsatzkräfte wieder vom vermeintlichen Tatort verschwunden waren, konnten die Beamten die Flüchtigen aufgrund einer guten Personenbeschreibung im Rahmen der Fahndung rasch stellen. Bei ihrer Befragung verstrickten sich die Männer, insgesamt vier Bremerhavener, schnell in Widersprüche. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe und wegen Diebstahls und lobt ausdrücklich das aufmerksame Verhalten der Zeugen. Auch dieser Fall zeigt: Es ist wichtig, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten umgehend den Notruf der Polizei 110 zu wählen. Mehr Informationen zur Zivilcourage gibt es auf der Webseite: http://www.aktion-tu-was.de/

