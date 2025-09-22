PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.09.2025

Vechelde (ots)

Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit einem Motorrad

Vechelde, Hindenburgstraße, 21.09.2025, 13:30 Uhr

Dem 26-jährigen Motorradfahrer kommt ein Pkw entgegen, welcher gerade einem auf seiner Fahrspur geparkten Pkw ausweicht. Trotz Ausweichbewegung kann der Motorradfahrer den Zusammenstoß mit dem Pkw nicht verhindern. Er kommt nach dem Zusammenstoß nicht zu Fall. Der Pkw entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 26-Jährige erleidet einen Handbruch. Bei dem geflüchteten Pkw soll es sich um einen Golf 6 in grau/ anthrazit mit Peiner Kennzeichen handeln. Ein Sachschaden ist gegebenenfalls an der linken Fahrzeugseite festzustellen. Hinweise zu diesem Pkw sind unter 05302 930490 an die Polizei in Vechelde zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren