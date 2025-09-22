Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.09.2025

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Salzgitter, Humboldtallee, 21.09.2025, gegen 15:10 Uhr

Der 61-jährige Radfahrer hatte offensichtlich beim Überqueren der Fahrbahn den in seine Richtung fahrenden Pkw übersehen. Der 58-jährigen Kraftfahrzeugführerin gelang es trotz Ausweichen nicht, den Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu vermeiden. Der Radfahrer wurde zwecks medizinischer Versorgung dem Klinikum zugeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell