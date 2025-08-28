PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HR: 7.000 Euro Schaden durch Vandalismus am historischen Gerichtsplatz in Maden - Zeugen gesucht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.08.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Montag, 11.08.2025 bis Mittwoch, 20.08.2025

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag, 11.08.2025 und Mittwoch, 20.08.2025, durch Vandalismus an Bäumen und einer Sitzbank in einem Waldstück zwischen Maden und Deute, einen erheblichen Schaden von rund 7.000 Euro angerichtet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand begaben sich die Täter zu dem in der sogenannten Mader Heide gelegenen Waldstück, in dem sich der "Thingplatz" (historischer Gerichtsplatz) befindet. Dort beschädigten sie mutwillig 14 Bäume sowie eine Holzbank, die als "Genießerbank" bekannt ist. Mit einem spitzen Gegenstand ritzten sie Muster in die Baumrinden, kappten mehrere Bäume teilweise und zerstörten die Sitzfläche der Bank.

Die Schäden sind so gravierend, dass die betroffenen Bäume gefällt und durch Neupflanzungen ersetzt werden müssen.

Die Polizeistation in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Platzes beobachtet haben, sich unter Telefon 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

