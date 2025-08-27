Polizei Homberg

POL-HR: Kostenlose Fahrrad-Codieraktion der Polizei Homberg in Frielendorf

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.08.2025:

Frielendorf

Am Sonntag, dem 14.09.2025, bietet die Polizeistation Homberg gemeinsam mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Schwalm-Eder in der Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion auf dem Marktplatz in Frielendorf an.

Bei einer Fahrradcodierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Fahrrads eingraviert. Diese Nummer ermöglicht es der Polizei im Falle eines Diebstahls, den rechtmäßigen Eigentümer zu ermitteln. Gleichzeitig erschwert sie es Dieben, ihre Beute weiterzuverkaufen.

Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ist, bittet die Polizeistation in Homberg Interessierte um vorherige Anmeldung bis Freitag, dem 12.09.2025. So lassen sich längere Wartezeiten vermeiden.

Für die Codierung sind ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitzubringen.

Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Es wird daher darum gebeten, dies vor der Terminvergabe bei dem Fahrradhersteller abzuklären.

Interessierte können sich telefonisch bei der Schutzfrau vor Ort, Polizeihauptkommissarin Pretsch, unter Telefon 05681-774-338 anmelden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

