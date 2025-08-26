PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Einfamilienhaus in Gensungen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.08.2025:

Felsberg

Tatzeit: Montag, 18.08.2025, 18:30 Uhr bis Montag, 25.08.2025, 18:50 Uhr

In der Zeit zwischen Montag, dem 18.08.2025 und Montag, dem 25.08.2025, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Felsberg-Gensungen ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich Zugang, indem sie die Tür zum Wintergarten des Hauses in der Straße "Am Hockenbusch" aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten gezielt nach Wertsachen und verließen das Gebäude auf demselben Weg in unbekannte Richtung.

Ob und was die Täter erbeutet haben, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizeistation in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Telefon 05661-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

