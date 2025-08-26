Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl eines Motorrollers - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.08.2025:

Frielendorf

Tatzeit: Samstag 16.08.2025, 18:00 Uhr bis Samstag, 23.08.2025, 10:00 Uhr

In der Zeit zwischen Samstag, dem 16.08.2025, 18 Uhr und Samstag, dem 23.08.2025,10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Motorroller in Frielendorf-Obergrenzebach.

Der Eigentümer hatte seinen blau-weißen Roller der Marke Peugeot mit einem Lenkradschloss gesichert auf dem Hof des Wohnhauses in der Roppershäuser Straße abgestellt. Trotz dieser Sicherung gelang es den Tätern, das Fahrzeug zu entwenden und sich in unbekannte Richtung vom Tatort zu entfernen.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Roller, dessen Wert auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt wird, das Versicherungskennzeichen "201 URT" angebracht.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Roppershäuser Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter Telefon 06691-943-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

