Polizei Homberg

POL-HR: Auto aufgebrochen: Täter erbeuten Wertgegenstände

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.08.2025:

Willingshausen

Tatzeit: Sonntag, 24.08.2025, 23:00 Uhr bis Montag, 25.08.2025, 10:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 23 Uhr und 10 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe eines geparkten Autos in Willingshausen ein und entwendeten Wertgegenstände.

Der schwarze Audi Q7 mit Kasseler Kennzeichen stand zur Tatzeit ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Festplatzes in der Straße Valersgarten. Die Täter zerstörten die Beifahrerscheibe und stahlen eine Geldbörse mit Bargeld, Ausweispapieren, einer Bankkarte sowie einer Krankenkassenkarte. Zudem nahmen sie eine Box mit Fahrzeugpapieren und Zigaretten vom Beifahrersitz an sich.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350,- Euro geschätzt.

Die Polizeistation in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Telefon 06691/943-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

