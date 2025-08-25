PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HR: Einbruch in Lagerhalle in Jesberg - Täter stehlen Bargeld

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.08.2025:

Jesberg

Tatzeit: Freitag, 22.08.2025, 21:10 Uhr bis Samstag, 23.08.2025, 09:20 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag (22. auf 23. August 2025), zwischen 21:10 Uhr und 09:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Densberger Straße in Jesberg ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Büroraum, durchsuchten mehrere Schränke nach Wertgegenständen und entwendeten eine Blechkasse mit Bargeld. Anschließend flüchteten sie auf demselben Weg in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum beobachtet haben, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

