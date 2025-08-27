Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte stehlen Rüttelplatte und verursachen Schaden mit Bagger

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.08.2025:

Neukirchen

Tatzeit: Dienstag, 26.08.2025, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 27.08.2025, 06:30 Uhr

Zwischen Dienstagnachmittag, 15:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 06:30 Uhr, haben unbekannte Täter von einer Baustelle an der Landesstraße 3161 zwischen Hauptschwenda und Christerode eine Rüttelplatte entwendet. Zudem verschafften sie sich widerrechtlich Zugang zu einem Bagger, mit dem sie in ein angrenzendes Maisfeld fuhren.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter zunächst eine Rüttelplatte der Firma "Bomag" und stiegen anschließend in das Fahrerhaus eines auf dem Gelände abgestellten Baggers. Sie starteten das Fahrzeug und fuhren damit auf ein angrenzendes Feld, wobei sie auf einer Fläche von etwa 150 Quadratmetern Maispflanzen zerstörten. Anschließend ließen sie den Bagger zurück und flüchteten (Bild).

Durch das Befahren des Feldes entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Die Polizeistation in Schwalmstadt hat die Ermittlungen wegen Diebstahls, unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs und Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06691-943-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

