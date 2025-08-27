PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte stehlen Rüttelplatte und verursachen Schaden mit Bagger

POL-HR: Unbekannte stehlen Rüttelplatte und verursachen Schaden mit Bagger
  • Bild-Infos
  • Download

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.08.2025:

Neukirchen

Tatzeit: Dienstag, 26.08.2025, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 27.08.2025, 06:30 Uhr

Zwischen Dienstagnachmittag, 15:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 06:30 Uhr, haben unbekannte Täter von einer Baustelle an der Landesstraße 3161 zwischen Hauptschwenda und Christerode eine Rüttelplatte entwendet. Zudem verschafften sie sich widerrechtlich Zugang zu einem Bagger, mit dem sie in ein angrenzendes Maisfeld fuhren.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter zunächst eine Rüttelplatte der Firma "Bomag" und stiegen anschließend in das Fahrerhaus eines auf dem Gelände abgestellten Baggers. Sie starteten das Fahrzeug und fuhren damit auf ein angrenzendes Feld, wobei sie auf einer Fläche von etwa 150 Quadratmetern Maispflanzen zerstörten. Anschließend ließen sie den Bagger zurück und flüchteten (Bild).

Durch das Befahren des Feldes entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Die Polizeistation in Schwalmstadt hat die Ermittlungen wegen Diebstahls, unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs und Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06691-943-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 10:56

    POL-HR: Kostenlose Fahrrad-Codieraktion der Polizei Homberg in Frielendorf

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.08.2025: Frielendorf Am Sonntag, dem 14.09.2025, bietet die Polizeistation Homberg gemeinsam mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Schwalm-Eder in der Zeit von 10 Uhr bis 17 Uhr eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion auf dem Marktplatz in Frielendorf an. Bei einer Fahrradcodierung ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:03

    POL-HR: Einbruch in Einfamilienhaus in Gensungen - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.08.2025: Felsberg Tatzeit: Montag, 18.08.2025, 18:30 Uhr bis Montag, 25.08.2025, 18:50 Uhr In der Zeit zwischen Montag, dem 18.08.2025 und Montag, dem 25.08.2025, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Felsberg-Gensungen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich Zugang, indem ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 08:18

    POL-HR: Diebstahl eines Motorrollers - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.08.2025: Frielendorf Tatzeit: Samstag 16.08.2025, 18:00 Uhr bis Samstag, 23.08.2025, 10:00 Uhr In der Zeit zwischen Samstag, dem 16.08.2025, 18 Uhr und Samstag, dem 23.08.2025,10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Motorroller in Frielendorf-Obergrenzebach. Der Eigentümer hatte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren