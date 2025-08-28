Polizei Homberg

POL-HR: Diebe stehlen GPS-Technik von zwei Schleppern

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.08.2025:

Guxhagen

Tatzeit: Mittwoch, 27.08.2025, 07:00 Uhr bis 07:20 Uhr

Am Mittwoch, dem 27.08.2025, zwischen 07:00 Uhr und 07:20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei GPS-Empfangsgeräte für landwirtschaftliche Fahrzeuge in Guxhagen-Ellenberg.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter auf unbekannte Weise Zugang zu einer Garage eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Straße "Am Brunkelsberg". Dort demontierten sie von zwei Schleppern GPS-Empfänger der Marke "StarFire", Modell 7000, sowie zwei dazugehörige RTK-Modems der Marke John Deere, die auf den Fahrzeugdächern montiert waren.

Mit der Beute im Wert von rund 10.000 Euro flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, unter Telefon 05661-7089-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell