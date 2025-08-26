Polizei Mettmann

POL-ME: 38-jähriger Motorradfahrer schwerst verletzt - 2508100

Ratingen (ots)

Am Montagabend, 25. August 2025, stieß der 54-jährige Fahrer eines Mercedes Benz im Ratinger Schwarzbachtal mit einem 38-jährigen Motorradfahrer zusammen. Der 38-Jährige wurde unter Lebensgefahr mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Wie schon die Feuerwehr Ratingen berichtete (siehe folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/6104004) befuhr gegen 19:30 Uhr der Fahrer eines Mercedes Benz CLK200 die Hasselbecker Straße. Im Einmündungsbereich zur Mettmanner Straße hatte er die Absicht, nach links in Richtung Ratingen einzubiegen. Nach eigenen Angaben wurde er durch die tiefstehende Sonne geblendet und missachtete die Vorfahrt eines 38-jährigen Ratingers, der mit seiner Suzuki GSX-S750 die Mettmanner Straße aus Richtung Ratingen kommend befuhr.

Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen, wobei der 38-Jährige schwerst verletzt wurde. Ersthelfer sowie zufällig anwesende Einsatzkräfte der Polizei betreuten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte. Unter Lebensgefahr wurde der Ratinger mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht. Der 54-jährige Mercedes-Fahrer sowie sein 18-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt in einem umliegenden Krankenhaus ambulant behandelt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gaben Zeugen an, dass der Motorradfahrer die auf 30 km/h Höchstgeschwindigkeit begrenzte Mettmanner Straße zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befahren haben soll.

Zur Klärung des Unfallhergangs führte ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam aus Wuppertal die Spurensuche und -sicherung an der bis in die Nacht vollständig gesperrten Unfallörtlichkeit durch.

Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell