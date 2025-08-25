Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2508099

Erkrath / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Freitag, 22. August 2025, kam es auf der Beethovenstraße in Erkrath zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 17:10 Uhr hatte die Fahrerin eines BMW One in rot die Absicht, aus der Grundstückseinfahrt des Hauses mit der Nummer 23 auf die Beethovenstraße einzubiegen. Hierbei kollidierte ein Radfahrer, der zu diesem Zeitpunkt den Gehweg mit einem Mountainbike befuhr, mit der Beifahrertür. Er fiel zu Boden und wurde leicht verletzt. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, entfernte sich der nur schlecht deutsch sprechende, circa 10 bis 12 Jahre alte Junge mit seinem blau-schwarzen Mountainbike von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Freitag, 22. August 2025, kam es auf der Rhenaniastraße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 12:30 Uhr parkte die Fahrerin eines weißen Seat Ateca ihr Auto in Höhe der Hausnummer 26 am Fahrbahnrand. Gegen 14:40 Uhr kehrte sie zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

