Polizei Mettmann

POL-ME: Die Polizei lädt zum Pedelec-Training ein - 2508098

Langenfeld (ots)

Der Sommer geht langsam zur Neige, doch Ihre Fahrradlust ist ungebrochen? Auch zum Ende der Saison ist der richtige Umgang mit einem Pedelec wichtig. Denn nasse Straßen, rutschiges Laub und sonstige Hindernisse bieten viele gute Gründe, vorbereitet zu sein. Aus diesem Grund bietet Polizeihauptkomomissar Matthias Buff ein weiteres Pedelec-Training für den Bereich Langenfeld an. Es wird das letzte Training in diesem Jahr sein - also nutzen Sie Ihre Chance!

Los geht es am Dienstag, 2. September 2025, um 14 Uhr am "Wiescheider Treff" an der Adresse "Alt Wiescheid 20a" in Langenfeld.

Während des circa dreistündigen Kurses erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur praktische Tipps zur richtigen Einstellung des Rades, sondern es werden auch Verhaltensweisen in Gefahrensituationen auf einem Übungsparcours geschult. Zudem vermittelt der Experte auch theoretisches Wissen zu Unfallursachen und weiteren Sicherheitsaspekten, wie "Sicherheit durch Sichtbarkeit" oder zum Tragen eines Fahrradhelms.

Ziel des Trainings ist es, dass insbesondere Seniorinnen und Senioren das richtige Handling mit den elektrisch unterstützten Fahrrädern erlernen. Viele Radfahrerinnen und Radfahrer unterschätzen die Geschwindigkeit und das Fahrverhalten der Räder - insbesondere, wenn es sich um Menschen handelt, die schon lange nicht mehr Rad gefahren sind oder im Allgemeinen in ihrer Mobilität und Flexibilität eingeschränkt sind.

Die Polizei lädt deshalb Interessierte zu dem Training ein. Da keine Leihfahrräder zur Verfügung stehen, ist die Teilnahme nur mit einem eigenen Pedelec möglich. Während des Trainings ist ein Helm zu tragen. Toiletten stehen zur Verfügung. Innerhalb des Trainings werden kleine Pausen gemacht.

Da die Teilnehmerzahl auf rund 15 Personen begrenzt ist, wird um eine vorherige Anmeldung gebeten. Interessierte können sich per E-Mail bei Matthias.Buff@polizei.nrw.de anmelden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell