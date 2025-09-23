Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2025

Salzgitter-Gebhardshagen (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl

Salzgitter-Gebhardshagen, Gebrüder-Grimm-Weg, 22.09.2025 von 23:00 Uhr bis 23.09.2025 02:00 Uhr

Die unbekannte Täterschaft hatte sich einen gewaltsamen Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Hierbei wurde auf eine Tür eingewirkt. Während die Hausbewohner geschlafen hatten, wurde das Erdgeschoss nach Wertgegenständen durchwühlt. Eine Spurensuche ist durch die Polizei erfolgt. Die Höhe des Diebesguts wird aktuell auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 8250 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell