Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2025

Peine (ots)

Hund greift zwei Radfahrerinnen an

Peine, Kirchstraße, 19.09.2025, gegen 17:30 Uhr

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass zwei Radfahrerinnen durch einen Hund angegriffen worden sind. Hierbei erlitt eine der beiden eine größere Fleischwunde sowie einen Wadenbeinbruch. Die 64-jährige musste anschließend medizinisch versorgt werden. Der Hund hatte sich auf einem Grundstück losgerissen und war auf die Straße gelaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

