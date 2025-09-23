Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2025

Peine (ots)

Hund greift zwei Radfahrerinnen an

Peine, Kirchstraße, 19.09.2025, gegen 17:30 Uhr

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass zwei Radfahrerinnen durch einen Hund angegriffen worden sind. Hierbei erlitt eine der beiden eine größere Fleischwunde sowie einen Wadenbeinbruch. Die 64-jährige musste anschließend medizinisch versorgt werden. Der Hund hatte sich auf einem Grundstück losgerissen und war auf die Straße gelaufen.

