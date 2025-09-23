PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2025

Woltwiesche (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Woltwiesche, Große Straße, 22.09.2025, gegen 15:10 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein alkoholisierter 59-jähriger Kraftfahrzeugführer durch die Polizei gestoppt. Die Atemalkoholkonzentration des Mannes lag bei über 2,5 Promille. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

