POL-WAF: Sassenberg. Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (11.09.2025) um 16.15 Uhr kam es in Sassenberg auf der Greffener Straße zu einem Verkehrunfall mit einer Leichtverletzten. Eine 55-jährige Frau aus Clarholz befuhr mit ihrem Pkw die Greffener Straße in Richtung B 513 und musste hinter einem stehenden Taxi anhalten. Eine 21-jährige Sassenbergerin fuhr mit ihrem Auto in gleicher Richtung und prallte auf das Fahrzeug der 55-Jährigen. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

