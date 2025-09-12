PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (11.09.2025) um 16.15 Uhr kam es in Sassenberg auf der Greffener Straße zu einem Verkehrunfall mit einer Leichtverletzten. Eine 55-jährige Frau aus Clarholz befuhr mit ihrem Pkw die Greffener Straße in Richtung B 513 und musste hinter einem stehenden Taxi anhalten. Eine 21-jährige Sassenbergerin fuhr mit ihrem Auto in gleicher Richtung und prallte auf das Fahrzeug der 55-Jährigen. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf

