Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (11.09.2025) um 16.45 Uhr kam es in Ahlen auf der Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 18-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Münsterstraße in Richtung Warendorfer Straße. Hinter ihm fuhr eine 60-Jährige aus Sendenhorst. Der 18-Jährige musste mit seinem Fahrzeug bremsen. Ebenso die Sendenhorsterin. Ein nachfolgender 33-jähriger Warendorfer fuhr auf das Auto der Frau auf und schob dieses auf das des Ahleners. Die 60-Jährige wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 17.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell