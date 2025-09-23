POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2025
Peine (ots)
Verkehrsunfall mit E-Scooter
Peine, Bahnhofsplatz, 22.09.2025, gegen 17:25 Uhr
Ein 33-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde beim Überqueren der Straße von einer 21-jährigen Kraftfahrzeugführerin übersehen. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der 33-Jährige verletzt und dem Klinikum zugeführt. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Der Sachschaden beträgt ca. 850 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell