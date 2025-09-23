PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2025

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit E-Scooter

Peine, Bahnhofsplatz, 22.09.2025, gegen 17:25 Uhr

Ein 33-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde beim Überqueren der Straße von einer 21-jährigen Kraftfahrzeugführerin übersehen. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der 33-Jährige verletzt und dem Klinikum zugeführt. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Der Sachschaden beträgt ca. 850 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

