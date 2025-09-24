PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 24.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in eine Schule

Wolfenbüttel, Lindener Straße, 22.09.2025, 16:00 Uhr- 23.09.2025, 05:30 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Schule und durchsuchten im Tatverlauf zahlreiche Räume. Der entstandene Schaden sowie Diebesgut sind bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/ 9330, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 16:33

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2025

    Salzgitter (ots) - Sachbeschädigung eines Pkw Salzgitter, Schäferkamp, 22.09.2025 von 20:05 Uhr bis 22.09.2025, 20:10 Uhr Durch einen unbekannten Täter wurde die Frontscheibe eines Pkw stark beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen Audi A5, welcher am Straßenrand geparkt war. Der Sachschaden beträgt ca. 1.500 Euro. Eine Spurensicherung ist durch die Polizei ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 16:21

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2025

    Peine (ots) - Verkehrsunfall mit E-Scooter Peine, Bahnhofsplatz, 22.09.2025, gegen 17:25 Uhr Ein 33-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde beim Überqueren der Straße von einer 21-jährigen Kraftfahrzeugführerin übersehen. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der 33-Jährige verletzt und dem Klinikum zugeführt. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Der ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 16:12

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2025

    Heere (ots) - Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses Heere, Landstraße, 23.09.2025, gegen 01:00 Uhr Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen geriet der Dachstuhl eines im Rohbau befindlichen unbewohnten Einfamilienhauses in Vollbrand. Die Polizei kann derzeit noch keine Angaben zur Ursache machen. Umfangreiche Löscharbeiten mit insgesamt 85 Einsatzkräften ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren