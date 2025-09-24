POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 24.09.2025:

Salzgitter (ots) - Sachbeschädigung eines Pkw Salzgitter, Schäferkamp, 22.09.2025 von 20:05 Uhr bis 22.09.2025, 20:10 Uhr Durch einen unbekannten Täter wurde die Frontscheibe eines Pkw stark beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen Audi A5, welcher am Straßenrand geparkt war. Der Sachschaden beträgt ca. 1.500 Euro. Eine Spurensicherung ist durch die Polizei ...

