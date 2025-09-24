Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.09.2025

Salzgitter-Thiede (ots)

Diebstahl im Supermarkt

Salzgitter-Thiede, Schäferwiese, 23.09.2025 von 09:00 bis 10:00 Uhr

Der 87-jährigen Geschädigten wurde im Supermarkt die Bankkarte aus ihrer Geldbörse entwendet. Im Anschluss hatte die Täterschaft mittels der entwendeten Bankkarte eine Bargeldsumme in einer niedrigen vierstelligen Höhe von ihrem Konto abgebucht. Bei dem Täter soll es sich um einen männlichen Einzeltäter gehandelt haben. Hinweise sind an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 zu richten.

Die Polizei rät:

Um einen solchen Diebstahl im Supermarkt zu verhindern, sollten Wertgegenstände am Körper getragen und nicht im Einkaufswagen liegengelassen werden. Wenn Sie Hand- oder Umhängetaschen tragen, sollten diese verschlossen sein und an der Körpervorderseite oder unter dem Arm getragen werden. Taschendiebe erkennen Sie am typisch suchenden Blick nach Diebesgut. Der Blickkontakt mit dem Opfer wird dabei in der Regel vermieden. Opfer solcher Taschendiebstähle sind häufig ältere Personen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell