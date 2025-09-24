POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.09.2025
Salzgitter-Lebenstedt (ots)
Sachbeschädigung durch Feuer
Salzgitter-Lebenstedt, Am Saldergraben, 23.09.2025, gegen 14:15 Uhr
Aus bisher unbekannten Gründen geriet ein Gartenzaun in Brand. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Salzgitter gelöscht. Durch das Feuer wurden außerdem die Blechwand einer angrenzenden Gartenhütte sowie Altgegenstände beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 250 Euro. Hinweise zum Brand werden von der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
