Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.09.2025

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer

Salzgitter-Lebenstedt, Am Saldergraben, 23.09.2025, gegen 14:15 Uhr

Aus bisher unbekannten Gründen geriet ein Gartenzaun in Brand. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Salzgitter gelöscht. Durch das Feuer wurden außerdem die Blechwand einer angrenzenden Gartenhütte sowie Altgegenstände beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 250 Euro. Hinweise zum Brand werden von der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell