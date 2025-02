Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Täter versuchen Fenster sowie Tür aufzuhebeln und werden von Bewohnerin gestört: Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Freitag (31. Januar 2025) versuchten zwei unbekannte Täter am Rahmer Kirchweg in Kerken in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die beiden Täter hatten sich Zugang zum Grundstück verschafft und versuchten am Einfamilienhaus sowohl ein Fenster als auch eine Tür aufzuhebeln. Dies gelang den Tätern nicht, dar Sie durch eine Bewohnerin des Hauses gestört wurden. Die beiden Täter, welche durch die Zeugin nicht beschrieben werden konnten, entfernten sich in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit.

Hinweise zum versuchten Einbruch nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell