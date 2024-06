Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verstöße bei Kontrollstelle aufgedeckt

A61/B47 Worms (ots)

Zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr richteten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim an der B47, aus Richtung A61 kommend in Fahrtrichtung Worms, Höhe der Anschlussstelle Worms-Zentrum eine Kontrollstelle mit der Zielrichtung Dokumentenfälschung ein. Hierbei wurden verschiedene Verstöße aufgedeckt. Bei zwei Personen wurde aufgrund Betäubungsmittelkonsums eine Blutprobe entnommen. Beide 33-jährigen Fahrer wurden zur Dienststelle nach Worms verbracht und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei dem Mann aus Polen war zudem die Fahrerlaubnis dauerhaft entzogen. Der polnische Führerschein wurde zwecks Rücksendung an den Ausstellerstaat sichergestellt. Bei einer weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der Pass eines 53-jährigen Bulgaren für ungültig erklärt ist und ebenfalls an den Ausstellerstaat zurückgesendet wird. Kurz vor Abschluss der Kontrolle wurde noch ein Baustellenfahrzeug mit drei Männern, einem 24-, einem 31- und einem 41-Jährigen, kontrolliert. Der 24-jährige Fahrer sowie der 31-jährige Beifahrer konnten lediglich einen abgelaufenen Asylantrag aus Frankreich vorlegen. Bei dem 31-Jährigen wurden außerdem zwei gefälschte Dokumente aufgefunden, welche den Beamten vorgaukeln sollten, dass dieser im Besitz eines belgischen Aufenthaltstitels sowie eines belgischen Führerscheins ist. Beide Dokumente wurden sichergestellt und an das LKA gesandt. Der 24- und 31-Jährige müssen nun bei der Ausländerbehörde in Worms vorsprechen. Da der 41-Jährige nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt, musste das Baustellenfahrzeug vor Ort stehen bleiben.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell