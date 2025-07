POL-EL: Haren - Radfahrer verletzt

Twist (ots) - Im Zeitraum von Freitag bis Montag versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Brückenstraße in Twist einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte die Täterschaft, die Haustür des Wohnhauses mit einem unbekannten Gegenstand gewaltsam aufzuhebeln. Der Einbruch blieb im Versuchsstadium, es gelang den Tätern nicht, in das Gebäude zu gelangen. Es entstand ein Sachschaden in ...

