POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.09.2025

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Salzgitter-Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße, 23.09.2025 gegen 17:00 Uhr

Laut Hinweisen aus der Bevölkerung soll es im Kleingartenverein zu einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gekommen sein. Ein Mann soll seinen Hund geschlagen und getreten haben, sodass dieser lautstark jaulte. Durch die Polizei konnte der Hundehalter am Tatort jedoch nicht mehr angetroffen werden. Eine Straftat gegen das Tierschutzgesetz wurde eingeleitet. Hinweisgebende werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 in Verbindung zu setzen.

