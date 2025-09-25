PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Gaststätte und Spielautomaten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (24.09.2025) zwischen 02:40 Uhr und 05:30 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Lange Straße in Kornwestheim ein und stahl Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Täter machte sich zunächst an einem Fenster des Lokals zu schaffen und stieg anschießend in das Lokal ein. Im Inneren öffnete er daraufhin gewaltsam zwei Geldspielautomaten und stahl die darin befindlichen Auszahlungseinheiten. Wieviel Bargeld sich in den Auszahlungseinheiten befanden sowie die entstandene Schadenshöhe sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Kornwestheim zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

