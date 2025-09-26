Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Steinheim an der Murr: Unfallflucht auf Autobahnparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag (25.09.2025), gegen 14.15 Uhr auf dem Parkplatz "Kälbling-Ost" am Rande der Bundesautobahn 81 ereignete. Eine 26 Jahre alte Mercedes-Lenkerin hatte ihren Pkw dort geparkt. Als ein noch unbekannter Lenker eines links von ihr geparkten Wohnmobils des Herstellers Ford ausparkte, touchierte er das Heck des Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte wieder auf die BAB 81 in Richtung Heilbronn auf. Das Wohnmobil war weiß und hatte mutmaßlich eine Heidelberger Zulassung (HD-).

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg die Tel. 0711 6869-0 sowie die E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zur Verfügung.

