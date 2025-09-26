PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Pkw beschädigt und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (25.09.2025) zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr einen in der Buchstraße in Bietigheim-Bissingen im Bereich des Buchzentrums geparkten Ford. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 09:27

    POL-LB: BAB 81/Steinheim an der Murr: Unfallflucht auf Autobahnparkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag (25.09.2025), gegen 14.15 Uhr auf dem Parkplatz "Kälbling-Ost" am Rande der Bundesautobahn 81 ereignete. Eine 26 Jahre alte Mercedes-Lenkerin hatte ihren Pkw dort geparkt. Als ein noch unbekannter Lenker eines links von ihr geparkten Wohnmobils ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 15:15

    POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Büroräumlichkeiten

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag (23.09.2025) 17:15 Uhr und Mittwoch (24.09.2025) 08:00 Uhr widerrechtlich Zutritt in die Büroräumlichkeiten eines Seniorenheims in der Warmbronner Straße in Sindelfingen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hebelten die beiden Täter zwei Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf und gelangten so jeweils in mehrere Büros. Nachdem sie diese ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 12:02

    POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Gaststätte und Spielautomaten aufgebrochen

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (24.09.2025) zwischen 02:40 Uhr und 05:30 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Lange Straße in Kornwestheim ein und stahl Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Täter machte sich zunächst an einem Fenster des Lokals zu schaffen und stieg anschießend in das Lokal ein. Im Inneren öffnete er daraufhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren