POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Pkw beschädigt und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (25.09.2025) zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr einen in der Buchstraße in Bietigheim-Bissingen im Bereich des Buchzentrums geparkten Ford. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

