Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Dormagen (ots)

Ein 14 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstag (18.09.), gegen 14:10 Uhr, an der Kreuzung Haberlandstraße / Robert-Koch-Straße leicht verletzt worden. Der Junge war mit einem E-Bike zusammengestoßen, dessen Fahrer sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 14 Jahre alte Dormagener den Radweg der Haberlandstraße in Richtung Robert-Koch-Straße. An der Kreuzung will der Junge bei Grün in Richtung K 12 weitergefahren sein, als er mit einem aus seiner Sicht von rechts kommenden E-Bike zusammenstieß. Dessen Fahrer entfernte sich nach der Kollision, bei der beide Fahrer zu Boden gestürzt waren, in Richtung Bahnhofstraße.

Beschreibung:

- männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, kein Helm, E-Bike

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell