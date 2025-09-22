Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte brechen in Spielhalle ein

Neuss (ots)

Unbekannte sind am Samstag (21.09.) in der Zeit von 00:45 bis 05:00 Uhr in eine Spielhalle an der Moselstraße in Pomona eingebrochen. Um in die Räume zu gelangen, lehnten die Täter eine Leiter an die Fassade und schlugen ein Fenster ein. Im Inneren brachen sie drei Spielautomaten auf und erbeuteten das darin befindliche Bargeld. Hinweise auf die Einbrecher liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Gewerbeobjekten kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Zudem ist für Gewerbetreibende im Internet unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/38-schlechte-geschaefte-fuer-einbrecher/ die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" mit einer umfassenden Zusammenstellung sicherungstechnischer Informationen abrufbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell