Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher hebeln Wohnungstür auf

Dormagen (ots)

Zahlreiche Schmuckstücke und mehrere Uhren haben Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch an der Straße "Am Rübenweg" in Horrem erbeutet. Die Täter hebelten am Samstag (20.09.) in der Zeit von 11:00 bis 18:50 Uhr die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf. Anschließend durchsuchten die Diebe sämtliche Räume nach Wertsachen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Mehrzahl aller Einbrüche wird nicht von "Profis" verübt, sondern von Gelegenheitstätern, die zum Beispiel versuchen, mit einfachen Hebelwerkzeugen Fenster und Türen aufzubrechen. Doch schon einfache Maßnahmen können helfen, einen Einbruch zu verhindern. Die Polizei informiert kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

