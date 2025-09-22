Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht flüchtige Radfahrerin

Meerbusch (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einer bislang unbekannten Frau, die mit dem Lastenrad an einem Verkehrsunfall in Meerbusch beteiligt gewesen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen war diese Person am Freitag, 19. September, gegen 10 Uhr im Kreuzungsbereich der Düsseldorfer Straße sowie der Straße Unter der Mühle im Stadtteil Büderich unterwegs. Dort soll sie mit einem Pkw kollidiert sein, welcher verkehrsbedingt auf der Straße Unter der Mühle wartete. Anschließend soll sie sich ohne Angabe von Personalien vom Unfallort entfernt haben.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei ermittelt zu diesem Vorfall und bittet eventuelle Zeugen, Hinweise unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu richten. Die gesuchte Frau soll 60 bis 70 Jahre alt sein, unterwegs war sie mit einem schwarz-braunen Elektro-Lastenfahrrad.

Zugleich weißt die Polizei auf die Pflichten aller Beteiligen an einem Verkehrsunfall hin, sich zu erkennen zu geben und Personalien auszutauschen. Die sogenannte Fahrerflucht sorgt hingegen häufig dafür, dass Beteiligte auf den Kosten des Unfalls sitzen bleiben - deswegen drohen in einem solchen Fall Geldstrafen oder sogar der Entzug der Fahrerlaubnis.

