PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlich betrunkener Fahrer steuert Auto in Straßengraben

Grevenbroich (ots)

41-jähriger aus Düren hat offenbar im Alkoholrausch einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem er sowie sein Beifahrer verletzt wurden.

Gemeinsam mit einem weiteren Mann waren sie in der Nacht zu Freitag, 19. September, gegen 1 Uhr auf der Landstraße L116 von Frimmersdorf in Fahrtrichtung Bedburg unterwegs. Auf gerader Strecke verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

Zwei der drei Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Bei Eintreffen der Polizei konnte der mutmaßliche Fahrer nicht ohne fremde Hilfe stehen, der stürzte mehrfach, lallte und war nicht in der Lage, dem Gespräch zu folgen. Einen Atemalkoholtest vor Ort lehnte er ab. Auch die beiden Mitfahrer wirkten stark alkoholisiert - einer von ihnen stimmte einem Atemalkoholtest zu, war aber nicht in der Lage, diesen durchzuführen. Die Beifahrer wurden vor Ort entlassen, der Fahrer des Fahrzeugs wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Das Ergebnis steht noch aus.

Darüber hinaus wurden im Auto mehrere Flaschen alkoholischer Getränke gefunden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei mahnt eindringlich: Steigen Sie nicht zu alkoholisierten Personen ins Auto! Wer betrunken fährt, riskiert nicht nur Strafen und den Führerscheinentzug, sondern auch Gesundheit und Leben von allen Fahrzeuginsassen. Zugleich sollten Beifahrer Fahrzeugführer aufhalten, wenn der Verdacht besteht, dass diese unter dem Einfluss von Alkohol stehen. Im Falle eines Unfalls bei einer Trunkenheitsfahrt kann unter Umständen auch der Beifahrer haftbar gemacht werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 08:29

    POL-NE: Seniorin in eigener Wohnung bestohlen

    Neuss (ots) - Eine 78-Jährige aus Neuss ist am Donnerstag, 18. September, offenbar Opfer von Trickdieben geworden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen erschien gegen 13:45 Uhr ein ihr unbekannter Mann an der Wohnung der Seniorin in der Lövelinger Straße im Stadtteil Holzheim. Dieser gab an, Spenden zu sammeln, und erlangte so Zutritt zur Wohnung. Dort verwickelt er die Neusserin in ein Gespräch, bevor er sich ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:54

    POL-NE: Flasche auf Autobahn geworfen - Festnahme

    Neuss (ots) - Die Polizei hat am Mittwoch einen Mann festgenommen, der vermutlich eine Flasche und andere Gegenstände auf die Autobahn und folglich auf fahrende Fahrzeuge geworfen hat. Gegen 18:00 Uhr meldeten sich zwei Fahrzeugführer bei der Polizei und gaben an, dass sie auf der Bundesautobahn 57 in Richtung Krefeld unterwegs waren und im Bereich der Brücke Tucherstraße einen lauten Knall wahrgenommen haben. Bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren