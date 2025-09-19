Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlich betrunkener Fahrer steuert Auto in Straßengraben

Grevenbroich (ots)

41-jähriger aus Düren hat offenbar im Alkoholrausch einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem er sowie sein Beifahrer verletzt wurden.

Gemeinsam mit einem weiteren Mann waren sie in der Nacht zu Freitag, 19. September, gegen 1 Uhr auf der Landstraße L116 von Frimmersdorf in Fahrtrichtung Bedburg unterwegs. Auf gerader Strecke verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

Zwei der drei Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Bei Eintreffen der Polizei konnte der mutmaßliche Fahrer nicht ohne fremde Hilfe stehen, der stürzte mehrfach, lallte und war nicht in der Lage, dem Gespräch zu folgen. Einen Atemalkoholtest vor Ort lehnte er ab. Auch die beiden Mitfahrer wirkten stark alkoholisiert - einer von ihnen stimmte einem Atemalkoholtest zu, war aber nicht in der Lage, diesen durchzuführen. Die Beifahrer wurden vor Ort entlassen, der Fahrer des Fahrzeugs wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Das Ergebnis steht noch aus.

Darüber hinaus wurden im Auto mehrere Flaschen alkoholischer Getränke gefunden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei mahnt eindringlich: Steigen Sie nicht zu alkoholisierten Personen ins Auto! Wer betrunken fährt, riskiert nicht nur Strafen und den Führerscheinentzug, sondern auch Gesundheit und Leben von allen Fahrzeuginsassen. Zugleich sollten Beifahrer Fahrzeugführer aufhalten, wenn der Verdacht besteht, dass diese unter dem Einfluss von Alkohol stehen. Im Falle eines Unfalls bei einer Trunkenheitsfahrt kann unter Umständen auch der Beifahrer haftbar gemacht werden.

