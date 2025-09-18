Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Flasche auf Autobahn geworfen - Festnahme

Neuss (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch einen Mann festgenommen, der vermutlich eine Flasche und andere Gegenstände auf die Autobahn und folglich auf fahrende Fahrzeuge geworfen hat.

Gegen 18:00 Uhr meldeten sich zwei Fahrzeugführer bei der Polizei und gaben an, dass sie auf der Bundesautobahn 57 in Richtung Krefeld unterwegs waren und im Bereich der Brücke Tucherstraße einen lauten Knall wahrgenommen haben. Bei einem Fahrzeug splitterte sogar die Frontscheibe. Außerdem hätten sie einen Mann am Fahrbahnrand bemerkt, der offenbar Gegenstände auf die Fahrbahn werfen würde.

Sofort eilten mehrere Streifenwagen zur Einsatzörtlichkeit.

Durch einen Motorradpolizisten konnte im beschriebenen Bereich eine männliche Person angetroffen und kontrolliert werden.

Der 32-jährige Mann aus Eritrea, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde zunächst wegen des Verdachts eines möglichen versuchten Tötungsdeliktes festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Im Zuge der ersten Ermittlungen fanden die Beamten auf dem Fahrbahnbelag der Autobahn eine zerbrochene Glasflasche. Ob der Mann diese, oder andere weitere Gegenstände geworfen hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese führten nach einer ersten genaueren Sachverhaltsbewertung dazu, dass gegen den 32-jährigen ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet wird. Der Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt konnte bisher nicht weiter belegt werden.

Warum der Mann die Gegenstände auf die vorbeifahren Fahrzeuge geworfen hat, ist Gegenstand der Ermittlungen beim Verkehrskommissariat.

Er soll im Laufe des Tages nach Prüfung von Haftgründen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell