Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen Zigarettenautomaten

Meerbusch (ots)

Mit einer Flex haben drei Unbekannte am Mittwoch (17.09.), gegen 02:15 Uhr, einen Zigarettenautomaten an der Straße "Am Eisenbrand" von seiner Halterung getrennt. Im Anschluss luden die Täter den Automaten in einen dunklen Wagen und fuhren in Richtung L 30 davon.

Zeugen hatten die Tat beobachtet und die Polizei gerufen. Fahndungsmaßnahmen nach dem Trio und ihrem Fahrzeug blieben bislang ohne Erfolg.

Bei den Tätern handelt es sich um drei junge Männer. Sie sollen circa 170 Zentimeter groß sein und waren dunkel gekleidet. Bei Ihrem Fahrzeug soll es sich um einen blauen oder schwarzen Wagen mit dem Anfangsbuchstaben D im Kennzeichen handeln. Ob es sich um einen Kombi oder eine Limousine handelt, konnten die Zeugen nicht angeben.

Bereits in den Tagen zuvor hatten Unbekannte auf Höhe des Zigarettenautomaten einen Maschendrahtzaun durchgeschnitten. Ob es sich dabei um die gleichen Täter handelt, prüfen nun die Ermittler der Kripo.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 23 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

