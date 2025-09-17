PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen Zigarettenautomaten

POL-NE: Diebe stehlen Zigarettenautomaten
  • Bild-Infos
  • Download

Meerbusch (ots)

Mit einer Flex haben drei Unbekannte am Mittwoch (17.09.), gegen 02:15 Uhr, einen Zigarettenautomaten an der Straße "Am Eisenbrand" von seiner Halterung getrennt. Im Anschluss luden die Täter den Automaten in einen dunklen Wagen und fuhren in Richtung L 30 davon.

Zeugen hatten die Tat beobachtet und die Polizei gerufen. Fahndungsmaßnahmen nach dem Trio und ihrem Fahrzeug blieben bislang ohne Erfolg.

Bei den Tätern handelt es sich um drei junge Männer. Sie sollen circa 170 Zentimeter groß sein und waren dunkel gekleidet. Bei Ihrem Fahrzeug soll es sich um einen blauen oder schwarzen Wagen mit dem Anfangsbuchstaben D im Kennzeichen handeln. Ob es sich um einen Kombi oder eine Limousine handelt, konnten die Zeugen nicht angeben.

Bereits in den Tagen zuvor hatten Unbekannte auf Höhe des Zigarettenautomaten einen Maschendrahtzaun durchgeschnitten. Ob es sich dabei um die gleichen Täter handelt, prüfen nun die Ermittler der Kripo.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 23 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 08:52

    POL-NE: Polizei sucht gestohlenen Toyota

    Kaarst (ots) - Vermutlich in der Nacht zu Dienstag, 16. September, wurde an der Jägerstraße in Kaarst ein Auto entwendet. Der Halter hatte seinen grauen Toyota Land Cruiser an der Straße abgestellt, vermutlich kurz vor 1 Uhr nachts wurde das Fahrzeug von bislang unbekannten Tatverdächtigen gestohlen. Es gibt Hinweise darauf, dass das Fahrzeug im Anschluss zunächst zur Mainstraße in Neuss gebracht worden sein ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 14:59

    POL-NE: Polizei sucht flüchtige E-Scooter-Fahrer

    Neuss (ots) - Am Samstagabend, 13. September, wurde ein 47-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Neusser Innenstadt verletzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte er gegen 21:50 Uhr zu Fuß die Krefelder Straße in Richtung Marienkirchplatz überqueren. Zeitgleich befuhr ein E-Scooter, vermutlich mit zwei bislang unbekannten Personen besetzt, die Krefelder Straße aus Richtung Hauptbahnhof kommend. Aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren