POL-NE: Polizei sucht gestohlenen Toyota

Kaarst (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Dienstag, 16. September, wurde an der Jägerstraße in Kaarst ein Auto entwendet. Der Halter hatte seinen grauen Toyota Land Cruiser an der Straße abgestellt, vermutlich kurz vor 1 Uhr nachts wurde das Fahrzeug von bislang unbekannten Tatverdächtigen gestohlen. Es gibt Hinweise darauf, dass das Fahrzeug im Anschluss zunächst zur Mainstraße in Neuss gebracht worden sein könnte.

Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder dem Verbleibt des Toyota machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden. Außerdem können Hinweise per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de eingereicht werden.

Wie es den Dieben möglich war, den Wagen zu entwenden, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei rät: Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, sodass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese - auch bei kurzer Abwesenheit - in Betrieb. Weitere Informationen erhalten Fahrzeugbesitzer im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug.

