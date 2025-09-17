PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht gestohlenen Toyota

Kaarst (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Dienstag, 16. September, wurde an der Jägerstraße in Kaarst ein Auto entwendet. Der Halter hatte seinen grauen Toyota Land Cruiser an der Straße abgestellt, vermutlich kurz vor 1 Uhr nachts wurde das Fahrzeug von bislang unbekannten Tatverdächtigen gestohlen. Es gibt Hinweise darauf, dass das Fahrzeug im Anschluss zunächst zur Mainstraße in Neuss gebracht worden sein könnte.

Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder dem Verbleibt des Toyota machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden. Außerdem können Hinweise per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de eingereicht werden.

Wie es den Dieben möglich war, den Wagen zu entwenden, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei rät: Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, sodass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese - auch bei kurzer Abwesenheit - in Betrieb. Weitere Informationen erhalten Fahrzeugbesitzer im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

