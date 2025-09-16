PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NE: Einbruch in Apotheke - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Kurz nach 04:00 Uhr wurde die Polizei am Dienstagmorgen zu einer Apotheke am Alexianerplatz gerufen. Grund war der Verdacht auf einen Einbruch.

Vor Ort bestätigte sich dieser. Eine Scheibe war offenbar eingeschlagen und Arzneimittel aus dem Inneren entwendet worden.

Nach ersten Erkenntnissen könnten drei Personen an dem Einbruch beteiligt gewesen sei. In welcher Form, werden die weiteren Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 14 zeigen. Ebenso wird sich zeigen, ob ein im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung angetroffener 33-jähriger Neusser mit dem Einbruch in Verbindung steht. Eine erste Personenbeschreibung, männlich und mit gelb-roter Jacke bekleidet, könnte auf die Person passen. Der Mann wurde nach der Kontrolle und Durchsuchung vor Ort wieder entlassen.

Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zum Tathergang und möglichen Tätern geben können.

Diese Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

