POL-NE: Polizei hebt bei Schwerpunkteinsatz Drogendepot aus

Neuss (ots)

Am Montag (15.09.) führte die Kreispolizeibehörde zum wiederholten Male einen ihrer Schwerpunkteinsätze zur Bekämpfung der Straßenkriminalität rund um Bahnhof, Stadtmitte und Stadthalle in Neuss durch.

In uniformierter und ziviler Kleidung strömten die Beamten aus, kontrollierten verdächtige Personen und führten zahlreiche Gespräche mit interessierten Bürgern. Eins wurde dabei deutlich, die regelmäßigen Kontrollen und Schwerpunkteinsätze zeigten ihre Wirkung, waren sie den Bürgen doch auch in der Vergangenheit aufgefallen.

Im Bereich der Stadthalle beobachteten Polizeibeamte im Lauf des Nachmittags dann verschiedene Personen, die offenbar dem Drogenmilieu zuzuordnen sind. Gegen 14:50 Uhr erwarb ein 43-jähriger offenbar Betäubungsmittel bei einem 32-jährigen Mann, welcher laut Melderegister in Heinsberg wohnhaft ist. Beide Personen wurden einer Kontrolle unterzogen und der 32-Jährige sogar festgenommen. Zuvor konnte zusätzlich beobachtet werden, wie er an ein Depot ging um von dort mutmaßlich Drogen zu holen um diese zu verkaufen. Dieses Depot wurde durch Unterstützung eines Diensthundes ausfindig gemacht und die aufgefundenen Betäubungsmittel, vermutlich Marihuana und Kokain, wurden sichergestellt.

Im Verlauf des Einsatzes wurden zudem gegenüber verdächtigen Personen Platzverweise und auch Bereichsbetretungsverbote ausgesprochen.

Der 32-jährige wurde am Dienstag nach Prüfung von Haftgründen wieder entlassen. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Die Polizei wird ihre Kontrollen in ziviler Kleidung und Uniform weiterhin und in regelmäßigen Abständen beibehalten, um die Sicherheit weiter zu erhöhen.

Sollen Sie verdächtige Beobachtungen machen oder gar Straftaten beobachten, wenden Sie sich an ihre Polizei. Diese ist 24/7 für sie unter der 02131 3000 erreichbar. In dringenden Notfällen wählen Sie bitte den Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell