Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte drohen mit Reizstoffspray und Küchenmesser - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Zwei 35 und 48 Jahre alte Männer aus Neuss und Duisburg wurden am Sonntag (14.09.), gegen kurz nach 21:30 Uhr, an der Salzstraße von zwei Unbekannten mit einem Reizstoffspray und einem Küchenmesser bedroht. Das kriminelle Duo war den Männern auf einem E-Scooter aus Richtung Düsseldorfer Straße entgegengekommen.

Der Mitfahrer auf dem Scooter hatte die Männer zunächst nach Wechselgeld gefragt. Als das von dem Duisburger verneint wurde, drohte der Unbekannte mit einem Pfefferspray und forderte das Geld des 48-Jährigen. Als sich der Duisburger ebenfalls mit einem Reizstoffspray zur Wehr setzen wollte, zog der Unbekannte ein Küchenmesser aus der Jacke.

Schließlich setzten beide Seiten Reizstoff ein, wobei die beiden 35 und 48 Jahre alten Männer leicht verletzt wurden. Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus. Die beiden Täter ergriffen auf ihrem E-Scooter die Flucht in Richtung Karl-Arnold-Straße. Das Messer blieb am Tatort zurück und wurde von Einsatzkräften sichergestellt.

Täterbeschreibung:

Fahrer:

männlich, circa 180 Zentimeter groß, südländischer Typ, schwarze Kleidung, schwarze Handschuhe

Mitfahrer:

männlich, circa 25 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, schwarzer Vollbart, auffällig gelbe Zähne, sprach gebrochenes Deutsch mit arabischem Akzent, schwarze Oberbekleidung, schwarze Jogginghose, schwarze Joggingschuhe, schwarze Handschuhe, Sonnenbrille, Kappe

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell