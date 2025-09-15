PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte drohen mit Reizstoffspray und Küchenmesser - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Zwei 35 und 48 Jahre alte Männer aus Neuss und Duisburg wurden am Sonntag (14.09.), gegen kurz nach 21:30 Uhr, an der Salzstraße von zwei Unbekannten mit einem Reizstoffspray und einem Küchenmesser bedroht. Das kriminelle Duo war den Männern auf einem E-Scooter aus Richtung Düsseldorfer Straße entgegengekommen.

Der Mitfahrer auf dem Scooter hatte die Männer zunächst nach Wechselgeld gefragt. Als das von dem Duisburger verneint wurde, drohte der Unbekannte mit einem Pfefferspray und forderte das Geld des 48-Jährigen. Als sich der Duisburger ebenfalls mit einem Reizstoffspray zur Wehr setzen wollte, zog der Unbekannte ein Küchenmesser aus der Jacke.

Schließlich setzten beide Seiten Reizstoff ein, wobei die beiden 35 und 48 Jahre alten Männer leicht verletzt wurden. Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus. Die beiden Täter ergriffen auf ihrem E-Scooter die Flucht in Richtung Karl-Arnold-Straße. Das Messer blieb am Tatort zurück und wurde von Einsatzkräften sichergestellt.

Täterbeschreibung:

Fahrer:

männlich, circa 180 Zentimeter groß, südländischer Typ, schwarze Kleidung, schwarze Handschuhe

Mitfahrer:

männlich, circa 25 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, schwarzer Vollbart, auffällig gelbe Zähne, sprach gebrochenes Deutsch mit arabischem Akzent, schwarze Oberbekleidung, schwarze Jogginghose, schwarze Joggingschuhe, schwarze Handschuhe, Sonnenbrille, Kappe

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

  • 15.09.2025 – 12:02

    POL-NE: Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt

    Korschenbroich (ots) - Der Fahrer eines Leichtkraftrades wurde am Freitag (12.09.) bei einem Zusammenstoß gegen 22:00 Uhr mit einem Pkw schwer verletzt. Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Erkelenz befuhr nach ersten Erkenntnissen die L32 in Richtung L361 und wollte dort nach links auf diese abbiegen. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt des von links kommenden 16-jährigen Neussers, der auf einem "kleinen Motorrad" ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:58

    POL-NE: Senior gibt Kontoinformationen an mutmaßliche Betrüger

    Neuss (ots) - Ein 86-jähriger Neusser ist am Freitag, 12. September, offenbar Opfer von Betrügern geworden. Nachdem dem Senioren zunächst eine nicht autorisierte Abbuchung von seinem Konto beim Finanzdienstleister Paypal aufgefallen war, meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter des dortigen Kundenservices bei ihm. Dieser brachte den Neusser dazu, Software auf seinen ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 09:53

    POL-NE: E-Scooter-Fahrer stoßen zusammen

    Grevenbroich (ots) - Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einer E-Scooter-Fahrerin, die sich unerlaubt nach einem Umfall entfernt haben soll. Nach aktuellem Erkenntnisstand war eine 19-Jährige aus Grevenbroich am Donnerstag, 11. September, gegen 7.50 Uhr mit dem E-Scooter auf der Straße Schwarzer Weg in Grevenbroich unterwegs gewesen. Auf der dortigen Brücke kollidierte sie mit einem offenbar mit ...

    mehr
