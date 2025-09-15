PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senior gibt Kontoinformationen an mutmaßliche Betrüger

Neuss (ots)

Ein 86-jähriger Neusser ist am Freitag, 12. September, offenbar Opfer von Betrügern geworden. Nachdem dem Senioren zunächst eine nicht autorisierte Abbuchung von seinem Konto beim Finanzdienstleister Paypal aufgefallen war, meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter des dortigen Kundenservices bei ihm. Dieser brachte den Neusser dazu, Software auf seinen digitalen Endgeräten zu installieren, Anwendungen seines Geldinstituts zu löschen und sensible Daten herauszugeben. Zweifel konnte der angebliche Mitarbeiter zerstreuen. Im Anschluss kam es zu weiteren Abbuchungen vom Konto des älteren Neussers. Daraufhin wandte dieser sich an die Polizei, die nun ermittelt und vor allem Senioren zur Vorsicht warnt: Immer wieder gelingt es Verbrechern, sich Zugang zu Konten zu verschaffen und von dort Geld zu stehlen. Deswegen sollten am Telefon auf keinen Fall sensible Daten herausgegeben oder Anweisungen befolgt werden. Im Zweifelsfall: Einfach auflegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 09:53

    POL-NE: E-Scooter-Fahrer stoßen zusammen

    Grevenbroich (ots) - Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einer E-Scooter-Fahrerin, die sich unerlaubt nach einem Umfall entfernt haben soll. Nach aktuellem Erkenntnisstand war eine 19-Jährige aus Grevenbroich am Donnerstag, 11. September, gegen 7.50 Uhr mit dem E-Scooter auf der Straße Schwarzer Weg in Grevenbroich unterwegs gewesen. Auf der dortigen Brücke kollidierte sie mit einem offenbar mit ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 05:16

    POL-NE: Pkw-Fahrer prallt gegen einen Baum

    Grevenbroich (ots) - Am 14.09.2025, um 01:47 Uhr, kam ein 20-jähriger Rommerskirchener auf der Bundesstraße 477 mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte aus bislang nicht bekannten Gründen gegen einen Baum. Er befuhr zuvor die Bundesstraße aus Richtung Neuss kommend in FR Gohr. Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren