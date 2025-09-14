Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw-Fahrer prallt gegen einen Baum

Grevenbroich (ots)

Am 14.09.2025, um 01:47 Uhr, kam ein 20-jähriger Rommerskirchener auf der Bundesstraße 477 mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte aus bislang nicht bekannten Gründen gegen einen Baum. Er befuhr zuvor die Bundesstraße aus Richtung Neuss kommend in FR Gohr. Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde er schwerst verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Weitere Verkehrsteilnehmer kamen vor Ort nicht zu Schaden.

Für den Zeitraum der polizeilichen Maßnahmen wurde die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss übernimmt die weiteren Ermittlungen.

