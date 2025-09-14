PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw-Fahrer prallt gegen einen Baum

Grevenbroich (ots)

Am 14.09.2025, um 01:47 Uhr, kam ein 20-jähriger Rommerskirchener auf der Bundesstraße 477 mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte aus bislang nicht bekannten Gründen gegen einen Baum. Er befuhr zuvor die Bundesstraße aus Richtung Neuss kommend in FR Gohr. Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde er schwerst verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Weitere Verkehrsteilnehmer kamen vor Ort nicht zu Schaden.

Für den Zeitraum der polizeilichen Maßnahmen wurde die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren