POL-NE: Zweiradfahrer verunfallt am frühen Freitagmorgen in Meerbusch

Meerbusch (ots)

Am Freitagmorgen (12.09.), gegen 03:28 Uhr, meldete eine aufmerksame Anwohnerin, als bisher einzige Zeugin, einen mit seinem Roller verunglückten Zweiradfahrer auf der Düsseldorfer Straße in Meerbusch. Er wurde lebensgefährlich verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr der 65jährige Meerbuscher die Düsseldorfer Straße in Richtung Meerbusch. In Höhe einer Verkehrsinsel kam es zu einer Kollision mit einem Verkehrszeichen, wodurch der Zweiradfahrer stürzte. Die Unfallstelle war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, zu der ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Düsseldorf hinzugezogen wurde, bis ca. 8 Uhr morgens komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (st)

