Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mögliche sexuelle Beleidigungen - Polizei sucht Opfer und Zeugen

Neuss (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat auf verschiedene Arten von möglichen Beleidigungen auf sexueller Grundlage während des Neusser Bürger- und Schützenfestest erfahren.

Bei diesen Handlungen könnte es sich um Straftaten handeln. Die Polizei ist laut Gesetz dazu verpflichtet, Straftaten aufzunehmen und zu verfolgen. Auch in diesen Fällen könnte es sich um Straftaten handeln.

Um dieses zweifelsfrei und gegebenenfalls gerichtsverwertbar aufklären zu können, sucht die Polizei mögliche Opfer und Zeugen sowie die Tatverdächtigen.

Die ersten Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 22 in Neuss aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter der 02131 3000, per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de oder persönlich auf jeder Polizeiwache entgegen. Hinweis der Polizei bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

