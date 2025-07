Polizei Hagen

POL-HA: Randaliererin beleidigt Polizisten und wird in Ausnüchterungszelle gebracht

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Augustastraße pöbelte eine Hagenerin am Dienstag (22.07.2025) um 19 Uhr Passanten an. Zuvor löste sie bereits zwei Einsätze der Polizei in Haspe aus, da sie dort mit ähnlichem Verhalten negativ aufgefallen war. Die 41-Jährige konsumierte Alkohol, sperrte und steigerte sich in ihrem aggressiven Verhalten und behinderte die Maßnahmen eines Streifenteams. Sie wurde zur Verhinderung von Straftaten und emotionalen Beruhigung in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Als sie für den Transport in den Streifenwagen gesetzt wurde, stellte die Frau ihr Bein in die Tür, damit diese nicht geschlossen werden konnte. Auf Anweisungen reagierte sie nicht. Während der Fahrt bezeichnete die Hagenerin eine Beamtin vulgär als "Fotze" und "Schlampe" und versuchte, sie anzuspucken. Ein Atemalkoholtestgerät zeigte 2 Promille an. Die 41-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage. (arn)

