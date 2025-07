Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt in Hohenlimburg und verletzt sich leicht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 53-jähriger Radfahrer verletzte sich am Dienstagabend (22.07.2025) bei einem Alleinunfall in Hohenlimburg leicht. Der Mann war gegen 21.30 Uhr in der Straße Im Bardensiepen unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Straße Auf dem Lölfert verlor der 53-Jährige in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht und wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,8 Promille an. Der 53-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

